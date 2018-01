Torna il Campionato Sammarinese, domani la 13' giornata

Torna il calcio giocato, dopo la sosta invernale e soprattutto dopo lo scossone delle squalifiche legate alle scommesse. Il calcio di San Marino si affaccia al nuovo anno con il programma della 13' giornata. Si parte sabato pomeriggio, fischio d'inizio alle ore 15 con le prime tre partite: Cosmos – Virtus a Domagnano, San Giovanni – Murata allo stadio Federico Crescentini e Domagnano – Fiorentino a Montecchio. A chiudere il programma del sabato Pennarossa – Folgore alle ore 18:30. Partita inizialmente prevista a Serravalle B si giocherà a Fiorentino. Domenica i tre posticipi: Faetano – Libertas a Montecchio, Juvenes/Dogana – Tre Fiori a Domagnano e Tre Penne – Cailungo allo stadio Federico Crescentini. Nella prima del 2018 riposa La Fiorita. Il Campionato riparte con l'intergirone. Il 2017 ha lasciato in eredità un campionato molto equilibrato nel girone A, con il Tre Penne davanti ai campioni de La Fiorita di un punto. Le due finaliste ripartono da un buon vantaggio sulle inseguitrici, con il Domagnano terzo che deve guardarsi le spalle dal Pennarossa, staccato di soli tre punti. Restano in corsa Cosmos, Juvenes/Dogana e Faetano ancora in lotta, alla luce anche del regolamento che prevede lo spareggio tra terza e quarta in caso di 4 o meno punti di distacco. Nel girone B il Tre Fiori guida davanti a una Folgore in ripresa. La Libertas è terza con il Cailungo che oggi si giocherebbe l'accesso alla fase finale via spareggio. Virtus, Fiorentino, Murata e San Giovanni restano le più attardate. Con il campionato torna anche Radio Stadio per seguire in diretta le gare del pomeriggio sulle frequenze di Radio Classic, il sabato e di Radio San Marino la domenica.



Elia Gorini