Femminile: Martina Vagnini riprende il derby al 93'

Finisce 1-1 il derby tra Castelvecchio e San Marino Academy. Bella vittoria del Riccione, colpo esterno della Fortitudo Mozzecane. Pari tra Bologna e Imolese. Allunga la capolista Pro San Bonifacio.

Secondo risultato utile di fila per la San Marino Academy in questo 2018. La squadra del tecnico Fabio Baschetti pareggia 1-1 nella prima giornata di ritorno nel derby contro il Castelvecchio. Le romagnole vanno in vantaggio per prime con la rete di Carlotta Nagni al 60' minuto. Le Titane agguantano il pareggio al 93' con un colpo di testa di Martina Vagnini sul calcio d'angolo battuto da Cimatti. Bella vittoria del Riccione che supera la Jesina 3-0 con la doppietta di Sara Fratini e la rete di Valentina Giardina. Colpo esterno della Fortitudo Mozzecane che sbanca Vittorio Veneto 2-1, gol decisivo di Rachele Peretti. Pareggio per 2-2 tra Bologna e Imolese, per le padrone di casa reti di Abouziane e Schipa, per le ospiti Colasuonno e Lenzi. Allunga la capolista Pro San Bonifacio che batte 2-1 il Vicenza con doppietta di Rachele Perobello.



Elia Gorini



Il Calcio Femminile su San Marino RTV con PassioneCalcio

Dove e quando:

MERCOLEDI' ore 22.00

Satellite: 520 SKY, 73 TivùSat e piattaforma EutelSat

Digitale: canale 73 San Marino RTV Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV