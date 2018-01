Pari per Domagnano e Folgore, vince il San Giovanni

Una bellissima tripletta di Raul Ura trascina la Virtus nella vittoria per 3-2 contro il Cosmos. Partita che sembrava chiusa dopo 36 minuti, poi i gialloverdi la riaprono e accendono il finale. Il primo gol del 2018 è proprio dell'attaccante della Virtus che sfrutta l'errore della difesa del Cosmos. Il raddoppia al 15' su calcio di rigore. L'attaccante neroverde si porta a casa il pallone con la tripletta al 36', doppio passo e conclusione da fuori che batte ancora il portiere avversario. Nel finale di tempo Guido Zaghini accorcia le distanze: mancino da dentro l'area di rigore per il capitano del Cosmos. Nella ripresa la squadra di Sereno Uraldi trova la seconda rete all'87' con Giorgio Mariotti, con un bel colpo di testa, al fischio finale vince la Virtus 3-2. Comincia bene l'anno il San Giovanni che batte il Murata. Bianconeri ancora a quota zero punti in classifica con 12 ko in altrettante partite. Decide la sfida il gol di Alessandro Grilli nella ripresa con un piatto destro da dentro l'area.Pari con reti tra Domagnano e Fiorentino. Vantaggio giallorosso con Angelo Faetanini sugli sviluppi di una punizione laterale. Il Fiorentino la pareggia su calcio di rigore nel secondo tempo grazie a Corzani. Nella quarta partita del sabato, giocata in serata, un altro pari sempre per 1-1 tra Pennarossa e Folgore. Succede tutto nella ripresa. Al primo minuto Nicola Ciacci porta avanti la squadra di Chiesanuova raccogliendo la respinta del portiere sulla conclusione dello stesso capitano biancorossa. Il pareggio è di Michael Angelini al 15' con una deviazione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A Fiorentino termina 1-1.



Elia Gorini