Calcio femminile: 1-1 nel derby Castelvecchio-San Marino Academy. In gol Carlotta Nagni e Martina Vagnini

Ancora una volta il derby si decide al minuto 93. All'andata festeggiò il Castelvecchio che vinse 1- 0. Nella prima di ritorno, invece, è la San Marino Academy a trovare il gol in pieno recupero. L'attesissima sfida termina 1-1. La ripresa regala, oltre ai due gol, qualche emozione in più rispetto al primo tempo. L'occasione più nitida dei primi quarantacinque minuti arriva al 34' quando sulla verticalizzazione di Paganelli, Cimatti vince il duello con la diretta avversaria ma viene anticipata da Pacini in uscita che rilancia con i piedi. Sul corto rinvio la sfera arriva a Vagnini che ha tutto lo specchio della porta libero ma dalla distanza non trova il bersaglio. Nella ripresa Canini su punizione chiama Pacini alla deviazione in angolo. È il 59'. Sul capovolgimento di fronte il Castelvecchio trova il vantaggio con un eurogol di Nagni. Il suo tiro si infila all'incrocio dei pali mettendo fuori causa l'incolpevole Giorgi. Un gol che merita di essere visto e rivisto. La San Marino Academy non si da per vinta e prova a reagire, ma sono ancora le gialloverdi a rendersi pericolose. Nagni intercetta il pallone lo serve a Rossi che calcia in diagonale ma non supera il portiere. Quando l'11 di Varchetta sente la vittoria in tasca, al 93' le ospiti trovano l'1-1. Pacini vola sulla conclusione di Venturini, mettendo la sfera in angolo. Sul tiro dalla bandierina battuto da Cimatti, irrompe Vagnini che di testa trova il gol che chiude il derby in parità.