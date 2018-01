Nations League 2019: la Lega D che comprende San Marino sarà la prima sorteggiata

Domani ore 12 il sorteggio dei gironi della prima Uefa Nations League.

55 Nazioni Europee suddivise in quattro gironi (A,B,C,D) in base al ranking. 12 Nazionali per la serie A e B, 15 nella C e 16 in serie D. Sono previste partite di andata e ritorno. La formula della Nations League prevede promozioni e retrocessioni. San Marino è stata inserita in serie D quarta fascia. Questo significa che domani ore 12 le avversarie della nuova Nazionale guidata da Franco Varrella potranno essere: una di serie D prima fascia (Azerbaigian - Macedonia - Bielorussia - Georgia). Una di Serie D seconda fascia (Armenia - Lettonia - Far Oer - Lussemburgo) e una di Serie D terza fascia ( Kazakistan- Moldavia - Liechtenstein - Malta). Presenti allo Swiss Tech Concenction di Losanna i vertici della Federcalcio : il Presidente Marco Tura, il Segretario Generale Luigi Zafferani e il C.T Franco Varrella che debutta nel suo ruolo proprio di fronte al primo sorteggio della nuovissima competizione delle UEFA denominata anche Champions League per Nazionali



Da Losanna l’inviato Lorenzo Giardi