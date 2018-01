Under 21 al lavoro per Grecia e Bielorussia

È ripartita la preparazione della nazionale under 21 in vista dei prossimi impegni internazionali nelle qualificazioni agli Europei di categoria. I biancoazzurri del ct Fabrizio Costantini si sono ritrovati per lavorare in vista contro Grecia e Bielorussia in programma a fine marzo. A disposizione del commissario tecnico un folto numero di giocatori, tra volti nuovi ed altri da recuperare dal punto di vista fisico. Non ancora a pieno regime Tommaso Zafferani che, superati i problemi alla schiena, sta andando alla ricerca della miglior condizione fisica. Indisponibili: Michael Battistini, ancora alle prese con l'infortunio al piede patito contro la Repubblica Ceca e Fabio Ramon Tomassini, che domenica ha rimediato qualche punto di sutura all'arcata sopraccigliare nella partita con il Pietracuta, squadra nella quale si è trasferito nel mercato di gennaio. Rientrano in gruppo Danny Gasperoni e Simone Benedettini. Per la trasferta in Grecia del 22 marzo non sarà a disposizione Cevoli, che deve scontare la squalifica.



e.g.