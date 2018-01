Nations League: San Marino nel gruppo 2 di Lega D con Bielorussia, Lussemburgo e Moldova

Girone di ferro quello che comprende Germania, Francia e Olanda

I rappresentanti delle 55 Nazionali arrivano allo Swiss Tech Convention intorno alle 11. Sul Red Carpet piedi che hanno fatto la storia del calcio come quelli del finlandese Jari Litmanen e del portoghese Deco delegati al sorteggio. Poi ancora da Ryan Giggs a Andrij Shevchenko, Oliver Bierhoff. Personalità del calcio pronti a fare la conoscenza di questa nuova competizione. Per l’Italia ancora senza C.T e senza presidente federale i delegati sono Gabriele Oriali e il Direttore Generale Michele Uva.



Sono due, i C.T italiani a guidare le altre nazioni: Pietro Ghedin per Malta inserita in Lega D e Christian Panucci per l’Albania inserita in Liga C . Alle 11.15 l’arrivo dei vertici della Federcalcio sammarinese: il Presidente Tura, il Segretario Generale Zafferani e il C.T Franco Varrella. Alle 12 il via ai sorteggi con in apertura l’inno ufficiale della manifestazione . Al Presidente della UEFA Aleksander Ceferin il compito di far conoscere il nuovo trofeo. Poi il via alla Nations League cominciando proprio dalla Lega D. San Marino e’ la seconda pallina estratta e il Gruppo 2 via via si compone con un avversario già affrontato più volte come la Moldova, e due novità come Bielorussia e Lussemburgo. Sorteggio che tutto sommato non ha spaventato i vertici della Federcalcio pur consapevoli che il coefficiente di difficoltà per San Marino è sempre alto a prescindere dall’avversario. Dando un’occhiata agli altri, bene l’Italia con Polonia e Portogallo. La palma di girone di ferro va alla Lega A Gruppo 1 con tre grandi come Germania, Francia e Olanda .



Da Losanna

L’inviato Lorenzo Giardi



