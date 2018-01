L'U21 prosegue la preparazione in vista di Grecia e Bielorussia

Il doppio impegno di qualificazioni a Euro 2019 è in programma a marzo: il 22 in casa della capolista, il 25 allo Stadium contro i bielorussi.

Nascosta nella nebbia, la Nazionale U21 si è allenata, come ogni lunedì, al Serravalle B. E come farà sempre – escluso il 5 marzo - fino a inizio primavera, quando tornerà in campo per le qualificazioni a Euro2019. La seconda parte, visto che la prima si è chiusa in Repubblica Ceca con l'unico gol del biennio, firmato D'Addario. Il 22 marzo si va a trovare l'ostica Grecia, la sola squadra, insieme all'altra capolista Croazia, ad essere riuscita a passeggiare sui ragazzi di Costantini: in entrambi i casi fu 5-0, con gli ellenici però pesò anche l'espulsione di Cevoli. Il 25 marzo invece si gioca allo Stadium con la Bielorussia, che a Minsk s'impose con un misero 1-0, tra l'altro segnato su rigore. Due sfide che, per motivi opposti, vanno preparate al meglio, come infatti stanno facendo i biancazzurrini.





Nel servizio le parole di Fabrizio Costantini, CT San Marino U21



Sentiamo Alessandro D' Addario autore dell'ultimo gol con U21