Torna nel fine settimana il campionato sammarinese di calcio, con l'ultima giornata dell'Intergirone



Con un occhio all'insù per meteo

La quindicesima giornata del campionato sammarinese è anche l'ultima dell' Intergirone, ovvero le squadre del gruppo A che affrontano quelle del gruppo B.

Tra la gare più attese c'è la sfida tra Libertas e Pennnarossa, in programma domani alle 15, sul terreno di Domagnano.

La squadra di Pasquale D'Orsi cerca conferme per avvicinare la coppia di testa del girone B, formata da Folgore e Tre Fiori mentre l'undici di Floriano Sperindio ha assolutamente bisogno dei tre punti per tornare a sognare la zona play-off. Turno sulla carta agevole per il Tre Penne, capolista del girone A che affronta una Virtus oramai fuori dai giochi. Chi va in cerca di una vittoria per sperare ancora in uno dei tre posti che valgono la fase finale della stagione, è la Juvenes/Dogana che domani a Montecchio se la vedrà con il Fiorentino. Altra gara dal pronostico scontato è quella tra la Folgore, capolista del gruppo B e il San giovanni, fanalino di coda nel girone A. Si gioca domani alle 15 a Fiorentino.

Il programma della domenica, propone la super sfida tra Domagnano e Tre Fiori, entrambe alla ricerca di un risultato che consolidi l'attuale posizione nei play-off.

Chi va in cerca di un altra vittoria è la Fiorita che affronta il Murata, che cerca ancora il primo punto in campionato.

Completa il turno di campionato, Cosmos - Cailungo, domenica alle 15, sul campo di Fiorentino.