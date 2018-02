Campionato: risultati 15' giornata FINALI!

TABELLINO

COSMOS (4-4-2):

Gregori 6; Cavalli 6, Zaghini 6, Grassi 6, Baschetti 6,5; Morri 6, Sanchini 5,5, T. Guerra 6(44’st Negri s.v), Zonzini 6; Mariotti 6,5, Neri 6,5

A disp.: Casali, G. Guerra, Molinari, Pari, Protti

All.: Sereno Uraldi 6,5



CAILUNGO (4-5-1):

Francioni 5,5; Angeli 5,5, Agrusti 6, Iuzzolino 6, Corbelli 5,5; Boschi 5,5, Ciavatta 5,5, Venerucci 6, Bartolini 6, Pasquali 5,5; Donati 5,5

A disp.: Giulianelli, Bizzocchi, Bucci

All.: Claudio Bartoletti 5,5



Arbitro: Albani 6

Assistenti: Guidi - Baruti

Ammoniti: 36’pt Neri

Marcatori: 8’pt rig. Neri, 39’st Mariotti



STADIO ‘F. CRESCENTINI’ (Fiorentino) - Basta un gol per tempo al Cosmos per raggiungere la prima vittoria in Campionato nel 2018, decisive le reti su calcio di rigore di Roberto Neri e il raddoppio di Giorgio Mariotti. 18 punti nel Girone A per la formazione di Serravalle.