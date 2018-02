Tre Penne in lutto: è morto Simone Rispoli

Il suo corpo è stato ritrovato in un parco di Ravenna. Sono in corso verifiche sulle cause della morte

Lutto nel mondo del calcio. E' deceduto nella notte tra martedì’ e mercoledì’ Simone Rispoli, ex giocatore del Tre Penne, che nella stagione 2015/2016 aveva conquistato lo scudetto con la squadra di Città. Rispoli aveva 38 anni, nel Campionato Sammarinese aveva contribuito alla vittoria del Tre Penne nella finale vinta contro la Fiorita nel 2016 segnando anche la rete del vantaggio dei biancozzurri. In carriera aveva vestito anche le maglie di Carpi, Cesenatico e del Ravenna, con la quale aveva vinto anche il campionato di eccellenza.



Ecco il gol che segnò nella Finale Tre Penne-La FIorita