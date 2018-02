Under 17, Arrigoni: "CT San Marino? Non c'erano le condizione, ma in futuro non scarto l'ipotesi"

Daniele Arrigoni non è contento della prova offerta dalla sua squadra e poi dichiara: "Con Bonini parlo spesso ma non abbiamo mai approfondito sul ruolo di C.T della Nazionale Sammarinese, in futuro se ci fosse bisogno di me è un impiego che accetterei molto volentieri".