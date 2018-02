Under 17: Rappresentativa San Marino – Rappresentativa Lega Pro 0-0

Amichevole di lusso e pareggio meritato per i ragazzi di Lorenzo Magi



Sotto gli occhi di diversi osservatori le due rappresentative hanno dato vita ad un incontro privo di un ritmo cosmico ma apprezzabile dal punto di vista dei contenuti. Arrigoni attinge dal Padova che è la società che cede il maggior numero di giocatori all'ex tecnico di Cagliari e Bologna. Il C.T di San Marino Lorenzo Magi concede spazio anche a ragazzi della San Marino Academy ma di passaporto italiano come il portiere Davide Aluigi, gli attaccanti Emanuele Sbardella e Francesco Potenza, e nella ripresa Alessandro Mantovani e Nicolò Gramegna. E' positivo il giro palla della Nazionale biancoazzurra, anche se le occasioni latitano ma neanche l'Italia di Arrigoni è mai veramente pericolosa se non con tiri da fuori. Regge bene il centrocampo disegnato da Magi, capace di filtrare e supportare. Il goal non arriva ma strappa applausi la manovra Potenza, Francioni. Il colpo di testa è mancato per un soffio. In apertura di ripresa è lo stesso Francioni a divorarsi una buonissima occasione. L'Italia non fluida come vorrebbe il suo tecnico ma vicina al goal quando Zavan scende sulla destra e mette in mezzo un pallone sul quale non è cattivo Christian Cassano. Appuntarsi questo nome Alessandro Tosi negli allievi del Cesena gioca esterno sinistro basso, Magi gli ha consegnato le chiavi del centrocampo. Nel finale sale in cattedra Thomas Paolini il portiere sammarinese è essenziale in due circostanze. Al San Marino Stadium, rappresentativa San Marino Under 17 – Rappresentativa Italia Lega pro Under 17 0-0



Lorenzo Giardi



Le interviste a Daniele Arrigoni e Lorenzo Magi