Cambia tutto a Serravalle B: il Congresso ha autorizzato la realizzazione della "Casa del Futsal"

Con una delibera del 1° febbraio, il Congresso di Stato ha dato il via libera ai lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo di Serravalle B. Un progetto che prevede prima di tutto la realizzazione della Casa del Futsal che sorgerà a monte dell'attuale campo da calcio. Un palazzetto dello sport dedicato esclusivamente al calcio a cinque, con la possibilità di ospitare anche tornei di carattere internazionale. I lavori proseguiranno con la realizzazione di un parcheggio interrato, sotto all'attuale campo da calcio, con una capienza di 300 posti auto. Subito dopo verrà realizzato il nuovo manto erboso di Serravalle B, che come tutti gli altri impianti della Repubblica, passerà ad un sintetico di ultima generazione. Prevista anche una realizzazione di una tribuna da 1500 posti. I lavori cominceranno prima dell'estate, quasi sicuramente nel mese di maggio e se non vi saranno imprevisti, si concluderanno nel giro di un paio di anni.

Il progetto è stato redatto dall'ingegnere Paolo Montagna per conto della Federazione Sammarinese Gioco Calcio. Il costo complessivo dell'operazione si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro. Una spesa che non peserà sulle casse della Federazione, il progetto infatti verrà finanziato al 90% dalla UEFA.