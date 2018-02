Femminile: San Marino Academy sconfitta a Jesi

Brutto ko per la squadra sammarinese. Vincono Castelvecchio e Vittorio Veneto.

La San Marino Academy non riesce a dare continuità alla bella vittoria di domenica scorsa contro la capolista. La squadra del tecnico Fabio Baschetti è stata battuta 1-0 dalla Jesina.



A decidere la sfida in favore delle marchigiane il gol di Alessandra Piergallini al 13' del primo tempo. Nel finale di gara rete annullata alla San Marino Academy a Gaia Mastrovincenzo per fuorigioco. Nel dopo gara espulse Cimatti e Guidi nella San Marino Academy.



Vince il Castelvecchio che supera 2-0 il Brixen con doppietta di Eleonora Petralia. Una rete di Rachele Perobello permette alla Pro San Bonifacio di tornare alla vittoria contro il Trento Clarentia. Il Vittorio Veneto ha battuto il Bologna 5-1, con doppietta di Piai. Pareggio per 1-1 tra Pordenone e Fortitudo Mozzecane.

In classifica la Pro San Bonifacio guida con 49 punti davanti a Castelvecchio (46), Fortitudo Mozzecane 39, Vittorio Veneto 36, Pordenone 33. La San Marino Academy resta a 31 punti.



Elia Gorini



