Campionato sammarinese: questa sera due anticipi, Tre Fiori-Murata e Virtus-Cailungo

Weekend lungo per il campionato sammarinese, giunto alla seconda giornata del girone di ritorno.

Si comincia questa sera con due anticipi, entrambi con calcio d'inizio alle 21.15.



A Fiorentino va in scena il derby, Tre Fiori - Murata che fino a qualche anno fa, valeva lo scudetto.

Oggi la sfida vale più che altro per i gialloblu di Fiorentino, che con una vittoria aggancerebbero Libertas e Folgore in testa alla classifica.

Al Murata invece, servirà una prova d'orgoglio per cercare di cancellare quell'imbarazzante 0 in classifica.



A Montecchio invece si affrontano Virtus e Cailungo, con la squadra di mister Bartoletti che va alla ricerca della seconda vittoria di fila per tenere aperta la speranza di uno spareggio play-off.

Due le partite in programma domani pomeriggio.



A Domagnano, la Libertas affronta il Fiorentino per consolidare il primato nel girone B mentre sul campo di Fiorentino, il Tre Penne è atteso dall'ostacolo Juvenes/Dogana, compagine quella di Serravalle a soli 3 punti dalla zona play-off.



Il piatto forte della domenica è il derby tra Faetano e Fiorita, in programma a Domagnano.

Sulla carta la squadra di Procopio appare favorita ma il derby si sa, sfugge ad ogni pronostico.

Chi non può permettersi passi falsi è invece il Domagnano che sul terreno di Fiorentino, se la vedrà con il Cosmos, classico avversario da prendere con le molle.

Completa il programma della diciasettesima giornata, Pennarossa - San Giovanni a Montecchio.

Turno di riposo per la Folgore.



p.f.