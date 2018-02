Campionato: risultati 17' giornata FINALI!

TABELLINO

CAILUNGO (4-2-3-1):

Francioni 6; Angeli 5,5, Agrusti 6, Iuzzolino 5,5, Santarini 5,5 (15'st Donati 5); Venerucci 5,5, Pasquali 5; Bucci 5,5, Ciavatta 5,5, Porcelli 5; Bizzocchi 5,5 (26'st Corbelli sv).

A disp.: Bartolini, Sabatino

All.: Claudio Bartoletti 6



VIRTUS (4-1-4-1):

Broccoli 6; Gega 6,5 (45'st Bonfè sv), Lusini 6, Astolfi 6, M. Nanni 6; Zannoni 6; Bozzetto 6,5, Benedetti 5,5 (40'pt De Biagi 5), Seck 6 (37'st Tosi sv), Tedesco 6,5; Ura 5,5.

A disp.: Giardi, Pazzaglia, Moroni, Macerata

All.: Luciano Mularoni 6,5



Arbitro: Ceccarelli 6

Assistenti: Morisco - Bisceglia

Ammoniti: 24'pt Pasquali, 22'st Ciavatta, 44'st Agrusti, 46'st Iuzzolino (C), 29'pt Tedesco, 15'st De Biagi (V)



Espulso: 3'st Pasquali (C) doppia ammonizione



Marcatore: 19'st Tedesco



MONTECCHIO - Il Cailungo entra in campo intenzionato a continuare a cullare il sogno play off, ma è la Virtus, in superiorità numerica per quasi tutta la ripresa, ad ottenere i 3 punti. Ai neroverdi è sufficiente la rete di Tedesco.