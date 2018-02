Campionato e Coppa: ecco le date dei recuperi

Le partite della 18' giornata di Campionato Sammarinese rinviate a causa del maltempo saranno recuperate come turno infrasettimanale tra martedì 6 e mercoledì 7 marzo. Questo il programma:



martedì 6 marzo (ore 20.45)

San Giovanni – Cosmos, campo di Dogana

Faetano – Domagnano, campo di Montecchio

La Fiorita – Tre Penne, campo di Domagnano

Juvenes Dogana – Pennarossa, campo di Fiorentino



mercoledì 7 marzo (ore 20.45)

Virtus – Libertas, campo di Fiorentino

Fiorentino – Murata, campo di Domagnano

Folgore – Cailungo, campo di Montecchio



A causa dei recuperi di Campionato, si modifica anche il programma della Coppa Titano. Intanto le gare rinviate la scorsa settimane e valevoli per la 6' giornata di Coppa si giocheranno martedì 27 e mercoledì 28 febbraio:



martedì 27 febbraio (ore 20.45)

San Giovanni – Murata, campo di Serravalle B

Domagnano – Cailungo, campo di Domagnano

Fiorentino – Faetano, campo di Dogana



mercoledì 28 febbraio (ore 20.45)

La Fiorita – Tre Fiori, San Marino Stadium

Folgore – Juvenes Dogana, campo di Dogana

Tre Penne – Pennarossa, campo di Domagnano



I recuperi impongono una modifica del calendario originale della Coppa Titano per il programma del girone D, in questo modo:



7. giornata, mercoledì 14 marzo (ore 20.45)

Pennarossa – Cosmos, campo di Montecchio



8. giornata, martedì 20 marzo (ore 20.45)

Cosmos – Tre Penne, campo di Dogana