Femminile: solo 0-0 tra San Marino Academy e Pordenone

Nella ripresa le neroverdi centrano una traversa con Sofia Del Stabile.

Non va oltre lo 0-0 la sfida tra San Marino Academy e Pordenone nel campionato di serie B. Le neroverdi sfiorano la rete del vantaggio a metà del primo, nell'occasione è bravissima Ilaria Giorgi a salvare. Nella ripresa il Pordenone ha la più chiara occasione da rete quando Sofia Del Stabile centra una traversa. Al fischio finale è 0-0. Un punto a testa che non fa comodo a nessuna delle due squadre nella rincorsa alla salvezza. La San Marino Academy sale a quota 38 punti, alle spalle del Vittorio Veneto che di punti ne ha 40. In terza posizione, che vale la permanenza nella serie B unica 2018/2019, c'è la Fortitudo Mozzecane con 42 punti. Il Pordenone sale a quota 37 punti davanti alla Jesina a 36.



Elia Gorini