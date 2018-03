Campionato sammarinese: rinviata la 19^ giornata

In caso di miglioramento meteorologico, i campi saranno messi a disposizione per gli allenamenti

È stata rinviata anche la 19^ giornata del campionato sammarinese, in programma nel fine settimana. Il perdurare delle nevicate ha costretto la Federcalcio all'ennesimo rinvio. Non appena cesseranno le precipitazioni, verrà disposto lo sgombero dei campi e saranno messi a disposizione delle società per gli allenamenti, probabilmente già nelle giornate di domani e sabato, in vista degli impegni relativi al recupero della 18^ giornata del Campionato Sammarinese che si disputerà, tempo permettendo nelle serate martedì 6 e mercoledì 7 marzo.