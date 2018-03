FSGC: il giorno di Luigi Bizzotto

Il tecnico del Tre Penne guiderà la Rappresentativa del Campionato Sammarinese nella prossima edizione della Coppa delle Regioni della UEFA.

E' ufficialmente ripartita l'avventura per San Marino nella Coppa delle Regioni con la nomina del nuovo commissario tecnico, l'ottavo della storia di questa Nazionale. Luigi Bizzotto guiderà la Rappresentativa espressione del Campionato Sammarinese, nel turno intermedio della Regions Cup, la più importante competizione europea per dilettanti.



Un incarico importante per il tecnico del Tre Penne che non nasconde l'emozione per il ruolo assegnato.

L'appuntamento è per giugno, quando in Repubblica Ceca, la Nazionale di Bizzotto sarà chiamata a difendere i colori del calcio del Titano nel turno intermedio della Coppa delle Regioni. Turno intermedio, perché grazie ai risultati ottenuti nelle ultime due edizioni, 9 gare giocate con una sola sconfitta, la Nazionale sammarinese è stata promossa direttamente al turno successivo. Si riparte da quei risultati, che hanno dato prestigio e soddisfazione al calcio biancoazzurro.



Tra le novità, il nuovo staff tecnico scelto direttamente dal ct, di fatto alcune conferme e qualche novità. Luciano Mularoni sarà il collaboratore tecnico, Claudio Bertoni il preparatore dei portieri.



e.g.