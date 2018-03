Campionato: risultati recuperi 18' giornata FINALI

Torna il Campionato Sammarinese con i recuperi della 18' giornata. Hanno aperto il programma le partite del girone A. Questi i risultati e marcatori:



JUVENES/DOGANA - PENNAROSSA (0-0) 2-1

47' Tkachuk Mykhailo (J/D)

69' Sorrentino Luca (J/D)

83' Ciacci Nicola (P)



FAETANO - DOMAGNANO (0-1) 0-1

20' espulso Dolcini (D)

24' Angelini Nicolò (D)

79' espulso Valentini (F)



SAN GIOVANNI - COSMOS (0-5) 0-7

15' Dormi Lorenzo (C)

18' Mariotti Giorgio (C)

20' Neri Roberto (C)

27' Dormi Lorenzo (C)

41'(r) Neri Roberto (C)

56' Neri Roberto (C)

77' Negri Cristian (C)



LA FIORITA - TRE PENNE (0-0) 1-0

76' Amati Armando (LF)



Mercoledì 7 marzo

FOLGORE - CAILUNGO (Montecchio)



FIORENTINO - MURATA (Domagnano)



VIRTUS - LIBERTAS (Fiorentino)



Riposa: Tre Fiori



CLASSIFICHE

Gruppo A

LA FIORITA 38

TRE PENNE 38

DOMAGNANO 30

JUVENES/DOGANA 27

COSMOS 25

PENNAROSSA 22

FAETANO 16

SAN GIOVANNI 10



Gruppo B

LIBERTAS 34

FOLGORE 31

TRE FIORI 29

CAILUNGO 19

VIRTUS 16

FIORENTINO 8

MURATA 1