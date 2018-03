Campionato sammarinese: la super sfida va alla Fiorita

Si sono giocati i primi quattro recuperi della 18esima giornata del campionato sammarinese

Riflettori accesi sul campionato sammarinese, che si appresta ad un autentico tour de force, per recuperare le giornate di Campionato e Coppa Titano, rinviate a causa del maltempo.

La gara più attesa della 18esima giornata era senza dubbio, il big-match del gruppo A tra La Fiorita e il Tre Penne.

Con una vittoria la squadra di Bizzotto avrebbe ipotecato il primo posto nel girone ed invece, come già accaduto all'andata, a conquistare i tre punti sono stati i campioni in carica di Montegiardino.

A decidere la sfida, un gol di Armando Amati ad un quarto d'ora dal termine.

Torna alla vittoria il Domagnano, che nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Dolcini, supera con il minimo scarto il Faetano.

La rete che vale tre punti importantissimi nella lotta play-off, porta la firma di Nicolò Angelini.

Mantiene il passo ed anche la speranza di conquistare un posto nei play off, la Juvenes/Dogana.

Con il Pennarossa accade tutto nel secondo tempo.

Ad aprire la strada al successo della squadra di Serravalle, è il gol di Mykhaylo.

A metà ripresa, il dodicesimo sigillo in campionato di Luca Sorrentino per il 2 a 0 Juvenes.

Solo per le statistiche e per il definitivo 2 a 1, la rete di Nicola Ciacci.

Non c'è partita invece in Cosmos - San Giovanni.

Dopo il 6 a 1 rifilato al Domagnano, la squadra di Sereno Uraldi s'impone per 7 a 0 contro la compagine di Ivo Crescentini, alla quarta sconfitta di fila.

Da segnalare la tripletta di Roberto Neri ed i due gol di Lorenzo Dormi, oltre alle marcature di Mariotti e Cristian Negri.

Questa sera si completa il quadro del 18esimo turno con Folgore - Cailungo a Montecchio, Fiorentino - Murata a Domagnano e Virtus - Libertas a Fiorentino.

Riposa il Tre Fiori.