Campionato: Libertas e Folgore ai play off

Primi verdetti della stagione regolare, le squadre di Pasquale D'Orsi e Oscar Lasagni sono le prime qualificate per la fase finale.

Il recupero della 18' giornata di Campionato decreta anche i primi verdetti della stagione. Libertas e Folgore sono le prime due squadre qualificate ai play off 2018. La squadra di Borgo Maggiore batte 2-0 la Virtus. Un gol per tempo per i granata. Apre Gian Luca Morelli al 15' del primo tempo, poi nella ripresa è Francesco Perrotta a chiudere la gara. Libertas che guida il girone con tre punti di vantaggio sulla Folgore, che però ha già riposato. La squadra di Falciano replica al successo della Libertas con un 2-0. Anche a Montecchio, la Folgore s'impone 2-0. Ci vuole un calcio di rigore per sbloccare la partita. Protestano i giocatori del Cailungo, ma il direttore concede il penalty. Sul dischetto si presenta Francesco Sartori che porta avanti la Folgore. Nella ripresa ci pensa Michael Angelini a chiudere la partita. Folgore ai play off con largo anticipo, con l'obiettivo di chiudere in testa il campionato. La squadra di Oscar Lasagni ha il vantaggio dello scontro diretto con la Libertas in caso di arrivo alla pari e i granata devono ancora riposare. Vince anche il Fiorentino con il Murata. Un altro 2-0. Dopo 22 minuti la sblocca Kouakou. Nella ripresa, pochi secondi e Matteo Corzani segna la seconda rete per il Fiorentino. A un passo dai play off anche il Tre Fiori, fermo per il turno di riposo. Tutti i gol della 18' giornata di Campionato Sammarinese questa sera dalle ore 19:20 su RTVSport canale 73 digitale terrestre e dalle 20:05 su San Marino RTV canali 520 Sky e 73 digitale.



Elia Gorini