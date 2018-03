10 marzo 1993: 25 anni dallo storico 0-0 con la Turchia

San Marino conquista il primo storico punto mondiale

Benedettini, Muccioli, Valentini, Canti, Gennari, Zanotti, Guerra, Manzaroli, Matteoni, Paolo e Marco Mazza, Francini, Bacciocchi. L'undici di partenza, quello da ricordare, quello che ha scritto una pagina indelebile del calcio del Titano.



Il 10 marzo 1993, San Marino conquista contro la Turchia il primo storico punto nelle qualificazioni mondiali. La nazionale guidata dal ct Giorgio Leoni gioca una partita epica contro la Turchia.



Allo stadio di Serravalle, San Marino è in campo per la partita numero 18 della sua storia. Una gara rimasta negli annali dello sport sammarinese non solo per il risultato ottenuto.



Dopo pochi minuti, Leoni è costretto a sostituire Gigi Benedettini per una frattura al gomito. Tra i pali entra Stefano Muccioli, che in quella sera di marzo riusce a parare ogni conclusione avversaria. Per il 25enne secondo portiere della nazionale era l'esordio assoluto con la maglia di San Marino. I giocatori avversari non riescono a superare l'attenta retroguardia del Titano, dal difensore capitano Karaman, all'attaccante del Besiktas Uçar.



La partita resta sullo 0-0. Al fischio finale del belga Michel Piraux il sogno diventa realtà. La nazionale di Leoni, conquista il primo punto mondiale. A distanza di 25 anni, quel risultato del 10 marzo 1993 resta ancora il più bello di sempre, il primo punto di una storia biancoazzurra.



Elia Gorini