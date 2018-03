20esima giornata di Campionato Sammarinese: big match Folgore-Libertas

Oggi pomeriggio alle 15 sul campo del Montecchio il confronto tra Libertas e Folgore, che si giocano la possibilità di chiudere in testa al Girone B la propria

stagione regolare.

La Libertas è avanti di tre punti in classifica, ma la Folgore ha giocato una partita in meno rispetto agli uomini di D’Orsi.

Torna in campo anche il Tre Fiori sul sintetico di Domagnano, contro la Virtus di

Alessandro Fabbri.

Il Cailungo giocherà contro il Murata a Fiorentino. E proprio il Fiorentino riposerà in questo turno.

Domenica sarà la giornata dedicata al Girone A, La Fiorita domenica alle 18:30 a Montecchio in campo contro la Juvenes/Dogana lanciata all’inseguimento del

Domagnano. Gli uomini di Campo sfideranno il San Giovanni a Fiorentino. Il Cosmos sfida il Pennarossa a Domagnano. Per il Tre Penne partita contro La Fiorita,

calcio di inizio alle 15:00 a Montecchio.