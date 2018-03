Femminile: l'under 15 vince il Torneo Beppe Viola

Bel successo per la San Marino Academy nel prestigioso torneo giovanile.

Impresa della squadra under 15 della San Marino Academy che vince la quinta edizione del prestigioso torneo Città di Arco - Beppe Viola. Le biancoazzurre hanno battuto in finale l'Imolese 3-0. Un cammino quasi perfetto quello delle giovani Titane che nella gara d'esordio si sono imposte per 3-0 sulle pari età dell'Isera. Nella seconda partita della fase a gironi era arrivato un ko contro l'Hellas Verona per 2-0. Un ko prontamente riscattato in semifinale, dove la San Marino Academy ha superato l'Unterland Damen 1-0. Un successo che ha aperto le porte della finalissima, nella quale le biancoazzurre si sono imposte contro l'Imolese.



Elia Gorini