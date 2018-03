Campionato: primi verdetti anche nel girone A

La Fiorita e Tre Penne ai play off si aggiungono a Libertas e Folgore.

Dopo le qualificazioni di Libertas e Folgore per il gruppo B, arrivano anche i primi verdetti nel girone A. La Fiorita e il Tre Penne si qualificano alla fase finale della stagione. Campioni e vicecampioni di San Marino si giocheranno ancora un posto in finale e in Europa. Decisiva la 20' giornata, la quartultima giornata di questa stagione segnata dai rinvii. Il Tre Penne batte il Faetano. Succede tutto nel finale di partita. La doppietta di Matteo Valli decide la sfida in favore della squadra di Città. Tre Penne che sale a quota 41 punti, che viene poi raggiunto dalla Fiorita, che nel posticipo dei posticipi, batte la Juvenes/Dogana. Decide la sfida la rete di Marco Gasperoni in apertura di ripresa. Un gol importante che manda i campioni ai play off con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato. Con il successo sulla Juvenes/Dogana sorride anche il Domagnano, che grazie alla vittoria per 4-2 con il San Giovanni allunga a sei i punti di vantaggio sulla squadra di Brigliadori. Una situazione, che in questo momento, con ancora tre giornate da giocare, permetterebbe ai giallorossi di evitare lo spareggio e qualificarsi direttamente per i play off. Il Domagnano è atteso a due sfide importanti contro La Fiorita nel recupero e con la Juvenes/Dogana nel weekeend. A completare il programma del girone A la sfida tra Pennarossa - Cosmos. Successo incredibile del club di Chiesanuova che, sotto 2-0 con le reti di Lorenzo Dormi, rimonta e vince grazie alla doppietta di Nicola Ciacci e Juan Gabriel Sosa. Nel girone B, la supersfida tra Libertas e Folgore termina in parità lasciando invariate le distanze in classifica. La tripletta di Badalassi avvicina il Tre Fiori alla fase finale. La squadra di Fiorentino s'impone 3-0 con la Virtus nella ripresa. Spera ancora il Cailungo, attaccato alla matematica: 3-1 al Murata. Tutti i gol della 20' giornata di Campionato Sammarinese nell'appuntamento di Tele Stadio alle 20 su San Marino RTV canali 520 Sky e 73 digitale e dalle 20:40 su RTVSport canale 93 digitale.



Elia Gorini