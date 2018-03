Campionato: risultati recuperi 19' giornata LIVE!

TABELLINO

LIBERTAS (4-3-3):

A. Simoncini; Buda, Bonini, D. Simoncini, Rocchi; Bonavitacola, Berretti, Celli (16'st Cibelli); Perrotta, Rossi, Morelli (26'st Golinucci).

A disp.: Zavoli, Stacchini, Giardi, Tamburini, Casadei

All.: Pasquale D'Orsi



CAILUNGO (4-4-2):

Francioni; Boschi, Agrusti, Iuzzolino (46'pt Santarini), Porcelli (31'st Donati); Angeli, Venerucci, Pasquali, Bucci; Bartolini, Bizzocchi (35'st Corbelli).

A disp.: Giulianelli, Sabatino, Collini

All.: Claudio Bartoletti



Arbitro: Cenci

Assistenti: Giorgini - Bianchini



Ammoniti: 9'pt Iuzzolino, 18'pt Porcelli, 28'st Agrusti (C)



Marcatori: 21'st, 42'st Perrotta, 44'st Cibelli



DOMAGNANO - Il derby di Borgo Maggiore va alla Libertas, in difficoltà fino all'ora di gioco, poi l'ex Folgore Francesco Perrotta segna una bella doppietta, Cibelli chiude i conti per il definitivo 3-0. I granata si mantengono alla guida del gruppo B. Passivo troppo pesante per il Cailungo che perde il capitano Manuel Iuzzolino alla fine del primo tempo per infortunio.