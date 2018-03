Campionato Sammarinese: il Tre Fiori raggiunge Folgore e Libertas e si qualifica ai play off dopo un anno

Resta da assegnare il primo posto che permette di saltare il primo turno. Questa sera in campo il gruppo A

Il Castello di Fiorentino e il suo derby. Dal punto di vista territoriale, forse il più sentito, sicuramente il più ravvicinato. Dal punto di vista della classifica Tre Fiori nettamente favorito, e Tre Fiori che mantiene, seppur con qualche difficoltà, la barra dritta, e strappa tre punti essenziali che significano play off con 180 minuti di anticipo.

I soldi non faranno la felicità ma aiutano a vincere ed è evidente che quelli spesi nell'airone sono stati ben investiti. 15 reti con la tripletta di ieri per Marco Bernacci, intervallata dalla rete di Badalassi per il poker finale. B&B hanno portato nelle casse di Casali qualcosa come 30 reti. Non molla niente la Libertas.

Lo straordinario campionato del Borgo Maggiore procede con un'altra prestazione di spessore e alla distanza, un buon Cailungo deve cedere alla voglia di restare da sola in testa della squadra del Presidente Ghiotti. Cailungo in partita fino al 66esimo minuto quando il solito Perrotta spezza gli equilibri. Francesco raddoppia a 3 minuti dalla fine, a risultato acquisito tris di Cibelli. Goal che va salutato con grande entusiasmo quello di “Cibo” che pensate non segnava in campionato dall' 8 dicembre 2013, ovviamente va considerata l'assenza per diverso tempo per motivi personali dai campi sammarinesi. Libertas che mantiene 3 punti a 2 giornate di chiusura della regoular season sulla Folgore.

I giallorossi hanno avuto poche difficoltà per battere una Virtus fuori dai giochi e deconcentrata. Troppi errori per la squadra del castello di Acquaviva sono costati il tris ad opera di Savioli, Domeniconi e Angelini. Angelini si è concesso il lusso di sbagliare un calcio di rigore.

Questa sera in campo il gruppo A dove c'è un braccio di ferro d'altri tempi tra Tre Penne e Fiorita e resta da assegnare ancora un posto play off, con 4 squadre teoricamente in corsa.

Tutte le partite cominceranno alle 21.15. Derby Cosmos – Juvenes/Dogana a Fiorentino, Faetano – San Giovanni a Dogana, Domagnano-Fiorita a Domagnano, e Pennarossa – Tre Penne a Montecchio



Lorenzo Giardi