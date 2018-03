Campionato: il Cosmos riapre la corsa ai play off

Il ko del Domagnano e il successo della squadra di Uraldi contro la Juvenes/Dogana riapre la corsa al terzo posto a 180 minuti dalla fine.

Il Cosmos riapre un campionato che sembrava chiuso. L'ultimo posto che vale i play off torna in palio e se lo giocano almeno quattro squadre. Naturale conseguenza della formula del campionato 2017/2018 che prevede lo spareggio tra terza e quarta in caso di 4 o meno punti di distacco. Finisse così, il Domagnano sarebbe certo dei play off senza lo spareggio. A 180 minuti dalla fine della stagione regolare, può accadere ancora di tutto. Il turno di recupero ha stabilito il nuovo record di reti segnate, ben 29. Di queste, 19 sono quelle realizzate nel gruppo A. 29 goal totali senza un calcio di rigore. Nella serata dedicata al girone A, La Fiorita e il Tre Penne continuano a braccetto in testa al gruppo, lo scontro diretto premia la squadra di Montegiardino, quindi i gialloblu sarebbero virtualmente primi. Il match clou di serata era quello tra la squadra di Procopio e il Domagnano di Campo. Una serata argentina per i campioni in carica, decisa dalla reti di Hirsch e Danilo Rinaldi. L'ex Folgore segna il vantaggio, Rinaldi, una tripletta che vale il 4-0 finale e un primo posto con 44 punti. Gli stessi del Tre Penne. Stefano Fraternali apre le marcature contro il Pennarossa al 25'. Nella ripresa ci pensano Marco Martini e Riccardo Paganelli. Due goal a testa e contro la squadra di Chiesanuova il finale è 5-0. Il bello viene dietro. Il ko del Domagnano riaccende i sogni play off di molti. Sicuro quelli del Cosmos. Il derby di Serravalle è gialloverde. Con la squadra di Uraldi che ribalta la Juvenes/Dogana e poi dilaga. Marziani illude i suoi. Neri la pareggia, poi Lorenzo Dormi continua con due goal a partita, adesso sono 8 in 5 gare, e allunga. Il finale è del Cosmos che la chiude 5-1 con Mariotti e Negri. Torna a vincere il San Giovanni. Dopo 5 ko consecutivi, i rossoneri superano 3-1 il Faetano. L'ex Andrea Moroni sigla il vantaggio, poi la doppietta di Maurizi. Serve a poco la rete della bandiera di Mattia Giardi. Nel week end si tornerà in campo. Con cinque squadre già qualificate per i play off resta accesa la rincorsa all'ultimo posto nel girone A e il piazzamento finale per il primo posto. Domagnano – Juvenes/Dogana e La Fiorita – Cosmos sono le due gare cartello. Domenica occhi puntati su Tre Fiori – Libertas. Tutti i gol e le immagini dei recuperi di Campionato Sammarinese, questa sera su RTVSport canale 93 digitale alle 19:25 e su San Marino RTV dalle ore 21:40, naturalmente con Tele Stadio.



Elia Gorini