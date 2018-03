Femminile: alla San Marino Academy il derby contro il Riccione

Terza vittoria consecutiva per la San Marino Academy che s'impone nel derby contro il Riccione per 3-0. Sfida decisa dalla doppietta di Simona Cimatti e dalla rete di Alessia Prenga. La capolista Pro San Bonifacio vince il big match di giornata contro il Castelvecchio con rete di Rossella Cavallini. La Fortitudo Mozzecane difende la terza posizione con il successo per 2-1 sul campo del Vicenza. Il Vittorio Veneto resta quarto con il 5-0 al Pescara. La San Marino Academy resta in corsa per la salvezza.

Classifica: Pro San Bonifacio 58* punti, Castelvecchio 51, Mozzecane 48*, Vittorio Veneto 46*, San Marino Academy 44, Pordenone 41. (* una gara da recuperare)

Elia Gorini