Calcio scommesse: oggi il processo d'appello

Sette i casi esaminati dalla Procura Federale.

Questa mattina nella sala conferenze della Casa del Calcio, si è svolto il processo d'appello riguardante sette calciatori, di cui quattro condannati in primo grado. Alcuni di loro hanno presentato ricorso, contro la sentenza di condanna mentre in alcuni casi, è stata la Procura Federale ad appellarsi, dopo che tre tesserati erano stati assolti dalla sentenza di primo grado. Nello specifico, uno dei tesserati presenti, il centrocampista Luca Bonifazi avrebbe chiesto che la condanna per illecito sportivo, fosse tramutata in omessa denuncia. Il processo si è concluso nel pomeriggio e per le sentenze definitive, bisognerà attendere alcune settimane, quando la commissione d'appello federale emetterà anche le motivazioni delle condanne.