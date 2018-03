Campionato: Domagnano vicino ai play off, alla Libertas il big match

Nel campionato sammarinese, resta ancora virtualmente aperta la corsa al terzo posto dei play off nel girone A. La Folgore può chiudere in testa la stagione regolare.



Domagnano padrone del suo destino nella ricorsa ai play off di Campionato Sammarinese. L'ottimo pareggio contro la Juvenes/Dogana avvicina la squadra di Massimo Campo ai play off. I giallorossi conquistano un risultato fondamentale alla luce della nuova regola che prevede lo spareggio tra terza e quarta in caso di 4 o meno punti. Sono sei le lunghezze di vantaggio del Domagnano su Cosmos e Juvenes/Dogana. Con questa classifica, ma a 90 minuti dalla fine, non si giocherebbe lo spareggio. Sperano nel passo falso le due inseguitrici, che però dovranno vincere per forza nell'ultima giornata contro Tre Penne e Faetano. Il Domagnano giocherà contro il Pennarossa, nella riproposizione di una classica del Campionato Sammarinese dei primi anni del 2000. La Fiorita e il Tre Penne sono già ai play off. I campioni superano 3-0 il Cosmos. Ricchiuti, Rinaldi e Hirsch firmano nella ripresa il tris di reti.

Il San Giovanni sogna il risultato di prestigio contro i detentori della Coppa Titano. La rete di Nicolò Bettini è tutta da vedere, poi Simoncelli pareggia. Marigliano, due reti, Paganelli, tre, mettono le cose a poste e il Tre Penne chiude 6-1. L'ultima giornata deciderà la regina di stagione regolare del gruppo A, con La Fiorita forte della vittoria nello scontro diretto in caso di arrivo alla pari. Un successo a testa porterebbe i due club a quota 50 punti. Il Faetano si prende i tre punti contro il Pennarossa in rimonta. Da rivedere il gol di Mattia Giardi, una perla per coraggio e qualità di esecuzione.

Nel girone B erano già definite le tre qualificate ai play off. Penultima e quindi ultima giornata, decisive per il piazzamento. Il big match era Tre Fiori – Libertas. La partita la decide Jacopo Ordonselli nella ripresa. Un gol prezioso che per la squadra di Borgo Maggiore vuol dire, almeno secondo posto. La Libertas è davanti a tutte, ma nell'ultima giornata osserverà il turno di riposo, con possibilità per la Folgore di agganciare la vetta e chiudere prima per lo scontro diretto. La squadra di Falciano prenota il primo posto, nell'ultima giornata sfiderà il Fiorentino. Il club di Falciano chiude tutto nel primo tempo contro il Murata. 4-0 il finale con tripletta di Angelini. Al Fiorentino i tre punti nella vittoria contro la Virtus in rimonta. Corzani e Giuliani ribaltano la rete di Ura. Il Campionato si ferma per gli impegni dell'under 21, per tornar con il turno infrasettimanale nelle sere del 28 e 29 marzo. Tutti i gol della penultima giornata con Tele Stadio, questa sera dalle 20 su San Marino RTV e dalle 20:45 su RTVSport canale 93 digitale.



Elia Gorini