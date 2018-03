Coppa Titano: in campo Tre penne e Pennarossa



Si è disputata regolarmente soltanto Libertas-Virtus, sfida terminata con il successo dei neroverdi per 2-1. Poi il maltempo e gli impegni della Nazionale Under 21 hanno costretto gli organizzatori a rimandare la restante parte del programma e a fissare una sola partita nella settimana in corso: quella di oggi fra Tre Penne e Pennarossa.

Il programma della 6^ giornata si completerà il 4 aprile, quando verranno giocate le cinque gare rimanenti, cui si aggiungerà anche l'anticipazione della settima giornata, che prevede il solo incontro del Girone D - unico raggruppamento a tre squadre - fra il Pennarossa e il Cosmos.

Questa sera il Tre Penne cercherà la vittoria che significherebbe rimanere a punteggio pieno e - soprattutto - chiudere anticipatamente il discorso qualificazione e quello relativo al primo posto. Ma è anche vero che per tagliare subito il traguardo della qualificazione ai biancoazzurri è sufficiente anche un solo punto.

Mentre la squadra di Chiesanuova accarezza l'idea di battere la capolista per sperare di contenderle la posizione nel rush finale, ma più realisticamente mantiene il mirino puntato sul secondo posto, valido per l'accesso alla fase successiva e da conquistare a spese di un Cosmos che attualmente possiede gli stessi punti dei biancorossi. Previsto per la prossima giornata lo scontro diretto fra le due rivali.