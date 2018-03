Femminile: la San Marino Academy vince il derby

Riccione battuto 3-0 con doppietta di Simona Cimatti e gol di Alessia Prenga

Il derby sorride alla San Marino Academy che vince 3-0 a Riccione e continua a credere nella salvezza. Una vittoria meritata da parte della squadra di Fabio Baschetti che sblocca il risultato al 34' con Cimatti che sfrutta un errore della difesa riccionese e con un preciso diagonale batte Meletti. Nella ripresa sono le ospiti a tenere in mano il pallino del gioco, sfiorando il raddoppio al 51' con un tiro di Vagnini sul quale il portiere ci arriva. San Marino Academy vicina al secondo gol in due circostanze con Mastrovincenzo. Al 57' tocca di testa la punizione di Canini costringendo Meletti alla deviazione in angolo ed al 60' con un diagonale che esce non di molto. 0-2 che è solo rimandato ed arriva un minuto dopo ancora con Cimatti che riceve palla, salta una avversaria e mette il pallone sul palo opposto. Il Riccione non crea pericoli dalle parti di Giorgi a differenza della San Marino Academy che colpisce due legni. Al 68' il tiro cross di Mastrovincenzo si ferma contro il palo esterno, mentre al 77' la bordata di Micciarelli si stampa contro l'incrocio dei pali. All'89' le biancazzurre realizzano il terzo gol con Prenga che si inserisce ottimamente nell'azione e batte l'estremo difensore avversario. Prima del fischio finale Fratini cerca il gol della bandiera ma Giorgi copre bene il primo palo mettendo in angolo. L'ultima emozione è di marca sammarinese ed arriva in pieno recupero quando al termine di una azione di contropiede Rossi potrebbe calare il poker ma fallisce il bersaglio da ottima posizione. Risultato finale, Riccione 0 San Marino Academy 3.





Nel servizio interviste a:

Simona Cimatti (attaccante San Marino Academy)

Nausica Costantini (centrocampista San Marino Academy)



PC