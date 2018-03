L'Under 21 e' in Grecia: domani contro i padroni di casa il primo dei due impegni ravvicinati

Lasciati a San Marino gli ultimi colpi di un inverno infinito, l'Under 21 e' arrivata all'aeroporto di Kavala in tarda mattinata. La primavera greca e' un po' timida, ma degna di questo nome. La squadra ha poi proseguito per Xanthi, metà finale e sede della partita di qualificazione all'Europeo di categoria in programma domani alle 17, saranno le 16 a San Marino. Tra i più attesi senza dubbio Alessandro D'Addario che ha firmato un gol all'andata e che di lì riparte senza timori. Consapevole delle difficoltà da incontrare anche Lunadei che si prepara con impegno all'appuntamento come tutto il gruppo. Un gruppo di qualità e con un atteggiamento maturo.

Nel servizio le interviste ad Alessandro D'Addario (difensore Under 21) e Lorenzo Lunadei (centrocampista Under 21)



Roberto Chiesa