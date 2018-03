Futsal: accolto il ricorso della Virtus, Juvenes/Dogana ko

Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso della Virtus con riferimento alla sfida del campionato sammarinese di futsal contro la Juvenes/Dogana Ricorso preso in esame in merito alla presunta irregolarità in campo di Lorenzo Forcellini. La Virtus vince a tavolino 6-0 la sfida. Inoltre è stato squalificato per 3 mesi il calciatore Lorenzo Forcellini e per 4 il dirigente responsabile Sergio Cecchetti. Alla società Juvenes/Dogana anche 500 euro di multa.