Il giorno di Grecia-San Marino. Censoni: "Siamo pronti"

Quando la Xanthi Arena apre i ferrosi e cigolanti cancelli rivela all'Under 21 le dimensioni di un campo che insomma proprio piccolo non è. Ma Costantini ha subito dal suo gruppo la risposta migliore. Tecnicamente sarebbe una rifinitura, ma solo perché è vigilia e dura un'oretta come da programma, in realtà è un bel l'allenamento intenso e concentrato di quelli che spera di vedere ogni C.T. quando deve fare delle scelte. Contro la prima della classe mancherà il solo Cevoli costretto a scontare l'ultima giornata della sua squalifica, ma ci sono Berardi, Zafferani che andrà centellinato dopo l'infortunio e il capitano Censoni che pensa già alla partita. L'avversario come noto non collabora. Specie se come la Grecia guida il girone e deve difendersi in prospettiva qualificazione dagli assalti della Repubblica Ceca.

Intervista a Luca Censoni (Capitano Under 21)



Dal nostro inviato Roberto Chiesa