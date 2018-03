Under 21: la Grecia vince 4-0

Con due reti per tempo la Grecia s'impone sulla nazionale under 21 di San Marino nella gara valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. I padroni di casa sbloccano la partita dopo 37' minuti con Vergos. Il primo tempo si chiude sul 2-0 per i greci grazie al raddoppio di Androutsos al 45'. Lo stesso giocatore che firma il 3-0 al 53', il poker tre minuti più tardi con Tsimikas. Domenica la nazionale di Costantini tornerà in campo al San Marino Stadium contro la Bielorussia.



