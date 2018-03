Calcio sammarinese: "La verità di Manzaroli"

L'ex C.T della Nazionale è in attesa di un vero progetto tecnico. Sul suo recente passato -dichiara- nell'ultimo anno la FSGC non ha protetto adeguatamente squadra e staff tecnico"

A distanza di 4 mesi dalla mancata conferma del ruolo di C.T della Nazionale sammarinese torna a parlare Pierangelo Manzaroli. Ai nostri microfoni, l'allenatore -dichiara- di essere in attesa di progetto tecnico per il futuro, e non dimentica le scorie ancora presenti del recente passato



Lorenzo Giardi