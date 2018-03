Manzaroli: “con il clima che si respirava non avrei accettato il rinnovo del contratto”



Ospite della trasmissione C piace l'ex C.T della Nazionale Pier Angelo Manzaroli svela di aver avuto una trattativa con la Federazione Mongola al termine del primo biennio alla guida della Nazionale.

Prima l'intervista al TgSport di San Marino Rtv dove l'ex C.T. ha parlato di poca protezione da parte della nuova governance della FSGC nei confronti di staff tecnico e squadra riferendosi all'ultima stagione, poi la partecipazione alla trasmissione C piace dove Pier Angelo Manzaroli ha confermato tutta la sua competenza tecnica e soprattutto l'approfondita conoscenza del campionato di Serie C.

Manzaroli si è soffermato sull'ottimo cammino di prima parte di stagione dell'amico e collega Roberto Cevoli alla guida del Renate, al quale ha augurato un pronto riscatto visti i recenti risultati negativi, e il pareggio di Gubbio è già un'ottima inversione di tendenza.

Non è stato evitato l'argomento Nazionale dall'ex C.T., particolarmente significativi due passaggi: nel primo Manzaroli svela di essere stato al centro di una trattativa con la Federazione della Mongolia al termine del primo biennio alla guida della Nazionale. Nel secondo-afferma- che non era affatto scontata una sua firma sull'eventuale prolungamento di contratto con la Nazionale sammarinese



L.G