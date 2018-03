Under 21: la Nazionale di Fabrizio Costantini affronta i pari età della Bielorussia

Domani ore 18 al San Marino Stadium. Diretta di San Marino Rtv a partire dalle 17.50 sul canale sportivo 93 del digitale terrestre

Vigilia di una partita che si potrebbe definire in maniera impropria alla portata. I bielorussi hanno 7 punti in classifica frutto di due vittorie contro la Moldavia, e l'1-0 dell'andata dove San Marino giocò un'ottima partita, e il pareggio in Repubblica Ceca. Bielorussia che incontrerà spesso anche nell'imminente futuro il nostro calcio, sarà infatti proprio la Bielorussia a tenere a battesimo la nuova Nazionale Maggiore di Franco Varella, l'8 settembre. Ma che vigilia è questa per l'Under 21 sammarinese? Reduce da un primo tempo sotto tono e da una ripresa da pollice alto in Grecia, Costantini chiede una risposta più omogenea con una squadra in partita per tutti i 90 minuti. Dello stesso avviso il Capitano Luca Censoni. Capitolo formazione. Ancora qualche dubbio da sciogliere. Negli ultimi anni c'è sempre, ed è un'ottima notizia questa, abbondanza tra i pali. Ballottaggio Benedettini, Zavoli, solo domani sapremo chi dei due difenderà la porta biancoazzurra. Pochi dubbi sul modulo:4-1-4-1, con Battistini scudo davanti alla difesa, ma anche in appoggio con il suo furore agonistico ai centrocampisti, chiamati ad un lavoro di appoggio più frequente all'unica punta Fabio Ramon Tomassini. Tutto ruoterà intorno alla capacità di capire come e quando lanciare la freccia Filippo Berardi. Sarà l'ex Rimini una delle chiavi per aprire il lucchetto bielorusso. Arbitra Jason Barcelo della Federazione di Gibilterra. Calcio di inizio domani ore 18.

L.G