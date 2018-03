Femminile: San Marino Academy battuta in casa dal Vicenza

Si complica la rincorsa alla salvezza della squadra della FSGC che perde 3-2. Senza reti il big match tra Vittorio Veneto e Pro San Bonifacio.

Brutta sconfitta per la San Marino Academy. Le biancoazzurre perdono in casa contro il Vicenza per 3-2. Si complica tantissimo la rincorsa alla salvezza delle Titane. Vicenza in vantaggio dopo 7 minuti con Roberta Pomi. Valeria Canini ristabilisce la parità al 18'. Le ospiti tornano di nuovo in vantaggio con Arianna Ferrati prima della fine di tempo. Nella ripresa il Vicenza allunga con Aurora Missiaggia. La San Marino Academy riaccende il finale di gara grazie all'ennesimo gol di Simona Cimatti.

Il big match di giornata tra Vittorio Veneto e Pro San Bonifacio termina 0-0. La Jesina vince 3-1 in casa del Trento Clarentia, mentre la Fortitudo Mozzecane travolge 8-0 il Castelnuovo Teramo. Il Castelvecchio torna alla vittoria nel derby contro il Riccione.



Elia Gorini



Il Calcio Femminile su San Marino RTV con PassioneCalcio

Dove e quando:

MERCOLEDI' ore 22.00

Satellite: 520 SKY, 73 TivùSat e piattaforma EutelSat

Digitale: canale 73 San Marino RTV Emilia Romagna e Marche

Web: in diretta streaming sulla Web/TV