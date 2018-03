Under 21 : Non c'è l'impresa. Bielorussia più forte, finisce 0-2

Coraggio e generosità non bastano. I bielorussi si impongono allo Stadium contro una buona Nazionale sammarinese. 0-2 con i goal di Shevchenko e Antilevski sempre servito dall'ottimo Shevchenko.

Evgeni che di cognome fa Shevchenko apre la scatola e demolisce gli equilibri. Come sempre non è un giocatore che fa la squadra, ma in questo caso è il singolo che esce dal coro, e accartoccia i buoni propositi di Costantini. 4-1-4-1 che convince quello del Costa, con Battistini che sarà costretto ad uscire dopo la perdita di lucidità dovuta ai chilometri percorsi. Gli strappi di Filippo Berardi nel primo tempo, evidenziano se ce ne fosse bisogno la qualità del giocatore, che ha terminato l'incontro nella posizione di centroavanti, e Varrella che ha salutato la squadra ad inizio partita, e si è intrattenuto con il duo – Costantini-Berardi- alla fine, avrà apprezzato anche la volontà dello staff tecnico di chiudere osando. Gli ultimi 20 minuti sono stati fatti costantemente nella tre quarti bielorussa. C'è tanto da salvare in una partita coraggiosa, generosa, e ben giocata, poi però per un uomo di calcio come Fabrizio Costantini quello che manca è sempre il brillante più bello: il risultato. L'Under 21 è ancora ferma alla vittoria sul Galles, e al pareggio con la Grecia gestione Pier Angelo Manzaroli, e ai due pareggi per 0-0 con Estonia e Finlandia, la firma è di Mirko Papini.

Questa, negli intendimenti della vigilia, poteva essere la partita giusta per provare. Prestazione assolutamente si, risultato no, così come i tiri in porta ancora troppo pochi. Ma passi avanti come mentalità ce ne sono stati. Ora, in questo biennio, per provare a muovere la classifica resta solo una partita: quella dell'11 settembre contro la Moldova. Per il momento, sarebbe bello essere smentiti, Repubblica Ceca e Croazia non sono alla portata.



L.G