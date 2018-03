Paolo Rossi in visita a San Marino

Il capocannoniere di Spagna 82 Paolo Rossi, oggi opinionista televisivo, in visita a San Marino. Questa mattina l’indimenticabile attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, accompagnato dall'Ambasciatore a Disposizione Antonella Mularoni, ha incontrato il Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi con il quale ha parlato di possibili collaborazioni future.

Paolo Rossi gestisce un’accademia calcistica a Perugia con numerosi ragazzi che provengono da tutto il mondo con cui potrebbe aprirsi una collaborazione proficua con San Marino. Paolo Rossi ha ricevuto il saluto del Presidente del Cons Gian Primo Giardi, del Segretario Generale Eros Bologna e del Presidente della Fsgc Marco Tura.

Non poteva mancare il suo ex compagno di squadra alla Juventus Massimo Bonini. I due ex giocatori bianconeri si sono salutati calorosamente ed hanno ripercorso i momenti trascorsi a Torino. Paolo Rossi si è poi recato in visita agli impianti sportivi, da Fonte Dell’Ovo a Domagnano fino al San Marino Stadium e al Multieventi.



