Calcio femminile: Academy sconfitta in casa dal Vicenza

La salvezza è sempre più lontana.

Ed ora solo un miracolo può regalare la salvezza alla San Marino Academy.

L'inaspettata sconfitta casalinga contro il Vicenza frena forse in maniera definitiva la corsa delle biancazzurre verso la permanenza in serie B.

Partita subito in salita per la squadra di Baschetti che al 5' va sotto quando Pomi sorprende la retroguardia sammarinese e trafigge Giorgi. Immediata la reazione della San Marino Academy che dopo aver sfiorato in un paio di circostanze il gol, al 16' pareggia con Canini il cui tiro viene deviato e spiazza il portiere.

A questo punto le biancazzurre spingono alla ricerca del vantaggi, ma è ancora il Vicenza ad andare a segno al 43'. Giorgi respinge il primo tiro di Ferrati e quello successivo di Novello ma nulla può sulla conclusione di Arianna Ferrati che manda le squadre al riposo con il Vicenza in vantaggio.

Si passa alla ripresa con la San Marino Academy che al 56' deve fare i conti con la sfortuna. La cannonata di Cimatti, infatti, si stampa contro la traversa. Le ospiti invece sono ciniche ed al 67' si portano sul 3-1. Missiaggia parte sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto batte l'estremo difensore in uscita. Le biancazzurre tentano il tutto per tutto e due minuti dopo si divorano il gol che potrebbe riaprire la partita. Dalla Via respinge il tiro ravvicinato di Cimatti che poi scarica sul fondo un'occasione più unica che rara. Simona Cimatti si fa perdonare 120 secondi dopo. Prima si vede respingere ancora il tiro dal portiere poi sul proseguimento dell'azione finalizza l'illuminante assist di Canini per il gol del 2-3 che riaccende le speranze.

All'82' ancora Cimatti protagonista. Il suo cross viene deviato da una avversarie e la palla termina di nuovo contro la traversa. Il forcing finale della San Marino Academy non produce risultati. A vincere è il Vicenza.



PC