Campionato: Folgore prima nel girone B

La squadra di Lasagni vince 2-0 e chiude in testa la stagione regolare. Bicchiarelli porta a 764 il record di imbattibilità.

Fiorentino – Folgore era la partita più interessante dell'ultima giornata di Campionato Sammarinese per il girone B. La squadra di Falciano s'impone 2-0 con reti di Manuel Muccini e Alessandro Bianchi. Vittoria che vale l'aggancio in testa al girone con la Libertas a quota 44 punti, la squadra del tecnico Oscar Lasagni chiude al primo posto per scontro diretto. Nell'ultima di stagione regolare si segnala anche il record di Davide Bicchiarelli che chiude l'intero girone di ritorno senza subire reti, portando a 764 minuti il record di imbattibilità dell'ex portiere del San Marino e della difesa della Folgore. Sul piano dei record, in senso negativo, conclude la sua stagione regolare con appena un punto il Murata. I bianconeri incassano la 19' sconfitta in campionato su 20 partite disputate. La Virtus si prende la soddisfazione di chiudere con una vittoria per 8-1. Grandi protagonisti di serata Antonio Tedesco e Michele Bozzetto autori di ben tre reti a testa. Doppietta invece per Raul Ura, con un gol anche su calcio di rigore. Per il Murata, la rete della bandiera la firma Matteo Giardi. A completare il programma del girone B, la vittoria del Tre Fiori con il Cailungo. Il protagonista è Imre Badalassi che firma una tripletta. Apre proprio il capocannoniere su rigore, poi il raddoppio di Alessandro Teodorani. A ridosso dell'intervallo altre due reti di Badalassi. Per il Cailungo segna nel finale Lorenzo Boschi. Questa sera si giocheranno le 4 gare del girone A, per definire gli abbinamenti play off. La Folgore debutterà nella sfida tra le prime, mentre Libertas e Tre Fiori saranno impegnate nel primo turno della post season il 29 aprile.



Elia Gorini