Coppa Titano: La Fiorita batte 1 a 0 il Tre Fiori e si qualifica ai play-off

Ieri sera i recuperi della sesta giornata

Con un gol di Castellazzi ad inizio ripresa, La Fiorita fa suo il big match con il Tre Fiori e si qualifica per i play off di Coppa Titano.

Poche emozioni nel primo tempo del recupero della sesta giornata.

Al ventesimo il primo tentativo con il diagonale di Matteoni che Vivan alza in angolo.

La reazione della squadra di Montegiardino all'altezza della mezz'ora ma la difesa del Tre Fiori regge e si oppone alle conclusioni degli avversari.

La palla gol più nitida a cinque minuti dal riposo, quando Rinaldi sbaglia il controllo a poche metri dalla porta di Gentilini.

La partita si decide ad inizio del secondo tempo.

Prima il gol annullato al Tre Fiori per un tocco con il braccio di Badalassi che poi aveva infilato nell'angolo lontano.

Al settimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il gol di Castellazzi.

L'attaccante di Procopio anticipa tutti ed infila la porta dell'incolpevole Gentilini.

Il duello tra il centravanti della Fiorita ed il numero 1 avversario si ripete al 17esimo, bravo l'estremo difensore ad opporsi.

La reazione della Tre Fiori con il colpo di testa di Andreini che non trova la porta di Vivan.

L'ultimo sussulto con Castellazzi che va giù in area ma per il direttore di gara è tutto regolare.

Finisce 1 a 0 per La Fiorita, una vittoria che permette alla squadra di Gianluca Procopio di qualificarsi alla seconda fase della Coppa Titano mentre il Tre Fiori si giocherà il passaggio del turno nell'ultima giornata contro il Domagnano, al quale basterà anche un pareggio.