Coppa Titano, Cosmos ai quarti: Tre Penne ko 2-1

La decidono Mariotti e Neri, eliminato il Pennarossa.

In Coppa Titano, il Cosmos si qualifica per i quarti battendo 2-1 il Tre Penne, a sua volta già certo dei payoff. Eliminato il Pennarossa, che anche vincendo l'ultima partita sarebbe comunque in svantaggio negli scontri diretti coi gialloverdi. Cosmos in vataggio al 40° col colpo di testa di Mariotti su cross di Cavalli, la squadra di Città spinge per il pari e invece, all'80°, subisce il raddoppio di Neri. Inutile la rete della bandiera di Paganelli, che all'88° trasforma un rigore concesso per un fallo su Battistini.